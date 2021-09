Vorstoss im Kantonsrat – Ärger wegen zu langer Bauzeit an Wehntalerstrasse in Höri EDU-Kantonsrat Hans Egli kritisiert das Vorgehen des Tiefbauamts bei Sanierungen von wichtigen Verkehrsachsen. Astrit Abazi

Seit März ist das kantonale Tiefbauamt an der Wehntalerstrasse in Höri am Werken: Auf dem Abschnitt zwischen dem Kreisel Neeracherried und dem Ortseingang wurden der Fahrbahnbelag, Randsteine und Teile der Entwässerungsleitungen ersetzt. Diese Woche sollen die Arbeiten nun endlich zu einem Ende kommen – laut Kantonsrat Hans Egli (EDU, Steinmaur) hat dies jedoch viel zu lange gedauert. In einer Anfrage an den Regierungsrat kritisiert Egli das Vorgehen des Tiefbauamtes.

«Gerade für eine wichtige Hauptverkehrsachse wie die Wehntalerstrasse sollte es möglich sein, ein wenig speditiver voranzugehen», meint der Kantonsrat. Ihm sei aufgefallen, dass die Bauarbeiten in Höri viele Unterbrüche gehabt hätten und oft nur wenige Personen an den Arbeiten beteiligt gewesen seien. «Das Potenzial wäre meiner Meinung nach vorhanden, eine kürzere Bauzeit zu erreichen.» In seiner Anfrage schlägt Egli deshalb auch vor, dass man in solchen Fällen die Bauzeit auf maximal drei Monate beschränkt. «Das ist sicher ambitiös, aber dann soll das Tiefbauamt ausweisen, wieso es so lange geht. Sieben Monate wie in Höri sind nicht nachvollziehbar.»