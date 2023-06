Gemeinde Embrach – Ärgerliche Busse während einer Beerdigung Ein ehemaliger Kantonsrat hat in Embrach ein Strafgeld erhalten, weil er beim Parkieren in der weissen Zone keine Parkscheibe hinterlegt hat. Ist das legal? Andrea Meili

Rechts an der Strassenlampe hängt ein Schild, auf dem die Gemeinde die kostenlose Parkdauer angibt. Foto: PD

Eine Busse ist ärgerlich, besonders wenn sie während einer Beerdigung unter den Scheibenwischer geklemmt wird. Dies ist kürzlich dem ehemaligen Kantonsrat Hans-Peter Amrein in Embrach passiert, als er sein Auto bei der Kirche in der weissen Zone abgestellt hat. «Um 14.02 Uhr wurde mir die Busse ausgestellt, weil keine Parkscheibe hinterlegt war», berichtet der Küsnachter. Die Beerdigung habe um 14 Uhr begonnen. Amrein schliesst nicht aus, dass die Busse von derselben Person ausgestellt wurde, die kurz davor die Trauergäste eingewiesen hatte. «Sonst wäre sie gar nicht so schnell vor Ort gewesen.»

Die Gemeinde dementiert einen solchen Zusammenhang. In Embrach sei ein privates Sicherheitsunternehmen für das Ausstellen von Parkbussen zuständig, erklärt Nicole Jung, stellvertretende Geschäftsführerin bei der Gemeinde Embrach. «Für das Einweisen von Parkplätzen ist hingegen der Veranstalter selbst verantwortlich.» Dass die Kontrollroute genau während der Beerdigung an der Kirche vorbeigeführt habe, sei reiner Zufall. Von privaten Anlässen erfahre die Sicherheitsfirma nicht vorher.

Hans-Peter Amrein während einer Debatte im Kantonsrat im Jahr 2021. Archivfoto: Ela Çelik

Amrein moniert weiter, dass ihm nicht bewusst gewesen sei, dass er auf weissen Parkfeldern eine Parkscheibe hinterlegen müsste. Ein entsprechendes Schild will der ehemalige Kantonsrat bei der Kirche nicht gesehen haben. Dieses ist allerdings vorhanden, wie Fotos aus Embrach zeigen, die Jung dieser Zeitung zur Verfügung gestellt hat. Ein Piktogramm auf dem Schild weist auf die Parkscheibenpflicht hin. Zudem zeigt ein Blick ins Parkierungsreglement von Embrach, dass Parkieren in der weissen Zone nicht durchgehend kostenlos ist.

Weiss ist trügerisch

Heutzutage bedeuten weisse Parkplätze nicht mehr, dass frei parkiert werden darf, auch wenn keine Parkuhren dort stehen. Wer keine solche Bezahlmöglichkeit findet, sollte deshalb nach einem Schild Ausschau halten. Darauf ist jeweils angegeben, wie lange kostenlos parkiert werden darf.

Die Regeln für weisse Zonen sind im Gegensatz zu den blauen und gelben Parkplätzen nicht überall gleich. Jede Gemeinde kann sich eine eigene Parkplatzverordnung geben und dabei die Parkdauer und weitere Regeln für die weissen Zonen auf ihrem Gebiet gesetzlich festlegen.

Im Zürcher Unterland dürften weisse Parkplätze ohne Zeitbeschränkung oder Gebühren immer seltener werden. Zu oft haben spitzfindige Reisende ihr Fahrzeug in den Gemeinden rund um den Flughafen abgestellt, um sich die Kosten für die Parkhäuser direkt bei den Terminals zu ersparen.

Das Schild bei der Kirche in Embrach: Neben dem weissen P ist ein weiteres Zeichen auf dem blauen Hintergrund. Es bedeutet, dass hier eine Parkscheibe hinterlegt werden muss. Foto: PD

Deshalb hat auch die Gemeinde Embrach auf den 1. Januar 2020 ein neues Parkierungsreglement eingeführt. Seitdem ist das Parkieren in den weissen Zonen auch tagsüber noch vier Stunden kostenlos. Dies sei auch bei der Kirche entsprechend ausgeschildert, sagt Nicole Jung. Als Beweis hat sie Fotos gesendet, auf denen das Schild bei der Kirche zu sehen ist. Auf der Tafel ist neben dem weissen P für Parkplatz ein Piktogramm eingefügt, das auf die Pflicht hinweist, eine Parkscheibe zu hinterlegen.

Die Beschilderung für das neue Parkierungsreglement hat Embrach mit der Kantonspolizei zuerst abgesprochen und wurde durch diese anschliessend genehmigt. «Die Polizei hat uns gesagt, wo wir die Schilder aufstellen müssen, damit es rechtlich in Ordnung ist», erklärt Jung. So auch bei der Kirche. Amrein will die 40-Franken-Busse anfechten, sollte sie ihm nicht erlassen werden.

Was bei blau und gelb gilt

Ziemlich bekannt dürfte sein, dass in blauen Zonen nur für eine Stunde parkiert werden darf und dabei eine offizielle Parkscheibe gut sichtbar unter die Windschutzscheibe gelegt werden muss. Ansonsten kostet es 40 Franken. Weniger bekannt sind aber die Zeiten, zu denen auch länger in blauen Zonen parkiert werden darf oder dass mit einer richtig eingestellten Parkscheibe viel Zeit gewonnen werden kann.

Der Zeiger der Scheibe darf immer auf die folgende Halbstunden- oder Stundenmarkierung gestellt werden. Wer also um 5 nach 9 Uhr ankommt, kann die Parkscheibe auf 9.30 Uhr einstellen und so 25 Minuten länger parkieren. Über Nacht von 19 Uhr bis 7.59 Uhr und an Sonntagen gilt keine Zeitbeschränkung, aber auch am Mittag von 11.30 Uhr bis 13.29 Uhr darf länger parkiert werden. Wer also kurz nach 11 Uhr ankommt, die Parkscheibe richtig einstellt und vor 14.30 Uhr abfährt, hat nichts zu befürchten.

Gelbe Parkplätze sind meist privat. Sind sie beispielsweise mit «Kunden» angeschrieben, dürfen nur Kundinnen und Kunden der Firma darauf parkieren. Auf Bushaltestellen mit gelbem Zickzack und Parkplätzen mit gelbem Kreuz gilt ein Parkverbot. Es darf nur jemand zu- oder aussteigen oder etwas ausgeladen werden. Wer einfach im Auto sitzen bleibt oder vom Fahrzeug wegläuft, kann eine Busse erhalten. Die Dauer ist dabei unerheblich.

