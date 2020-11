Konflikt am Spital Bülach – Ärztegesellschaft fordert Entlassung des Spitaldirektors «Die Geschäftsleitung des Spitals muss umgestaltet werden»: In einem Brief an den Verwaltungsrat der Spital Bülach AG spricht die Ärztegesellschaft des Zürcher Unterlandes (Azul) Klartext. Flavio Zwahlen UPDATE FOLGT

An der kürzlich durchgeführten Podiumsveranstaltung «Spital Bülach – wie weiter?» verteidigten sich Verwaltungsrat Urs Müller (links) und CEO Rolf Gilgen gegen die teils happigen Vorwürfe. Foto: Leo Wyden

«Der CEO Rolf Gilgen und der Verwaltungsratspräsident Christian Schär müssen entlassen respektive abgewählt werden», lautet die unmissverständliche Forderung im Brief, den der Azul-Vorstand am Samstag an den Verwaltungsrat und die Gemeindeaktionäre der Spital Bülach AG verschickt hat. Der Verein zeigt sich besorgt über die aktuellen Entwicklungen am Unterländer Spital: Wie gross die Gefahr sei, dass das Spital Bülach bald ohne einen Grossteil der Kaderärzte dastehe, könne der öffentlichen Kommentarspalte des «Zürcher Unterländers» entnommen werden. «Nicht weniger als neun Kaderärzte äussern sich dort ziemlich eindeutig, dass sie nicht bereit wären, unter der bestehenden Spitaldirektion weiterzuarbeiten. Ebenso tun dies dort leitende Pflegeangestellte», schreibt die Ärztegesellschaft (hier geht es zum Artikel mit den Kommentaren).