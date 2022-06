Neue Praxis vorgesehen – Ärztemangel im Rafzerfeld – Hüntwangen stellt Weichen für die Zukunft Immer mehr Hausarztpraxen im Rafzerfeld schliessen. Ein Projekt in Hüntwangen soll den Mangel mindern. Doch zuvor steht noch eine wichtige Entscheidung an. Manuel Navarro

Viele Hausärzte haben in den vergangenen Jahren im Rafzerfeld aufgehört. Ein neues Haus der Gesundheit soll nun das Einrichten einer Gemeinschaftspraxis ermöglichen. Foto: Keystone

In den vergangenen zwölf Monaten haben im Rafzerfeld zwei Hausärzte ihre Praxen geschlossen. Zudem wird auch Benno Zurgilgen in Rafz sein Pensum reduzieren und nächstes Jahr ganz aufhören. Ebenso absehbar ist, dass Vilma Stalder und Stephan Ebnöther in Glattfelden in den kommenden Jahren in Pension gehen werden.