Ausbau in Niederweningen – Ärztepraxis und Lokalpolitik stellen Impfzentrum auf die Beine Während in Bülach das Impfzentrum geschlossen wurde, ist im Wehntal ein neues eröffnet worden. Der Kanton hat damit auf Impulse von Ärzten und Lokalpolitik reagiert. Manuel Navarro

Im Wehntal gibt es neu ein Impfzentrum. Dort wurden bereits über 200 Personen geimpft, Tendenz steigend. Foto: Sibylle Meier

Das grosse Impfzentrum in Bülach wurde Ende September geschlossen und zurückgebaut. Damit hat die erste Anlaufstelle für den Schutz gegen das Coronavirus im Unterland seinen Betrieb eingestellt. Doch weiter westlich in der Region geht die Tendenz in die entgegengesetzte Richtung. Denn obwohl der Kanton eigentlich derzeit die Impfkapazitäten zurückfährt, ist im Wehntal vor knapp einem Monat ein neues Impfzentrum etabliert worden.

Eingerichtet wurde das Zentrum in der Ärztepraxis Niederweningen. Das ist kein Zufall. Die Praxis hatte schon im Frühling und Sommer insgesamt 2000 Impfungen durchgeführt. Doch dann harzte es. Der Kanton setzte bei der Durchimpfung der Bevölkerung primär auf die Impfzentren. «Aufgrund der geänderten Strategie des Kantons konnten wir keine Dosen mehr erhalten», erklärt Thomas Haehner, Arzt und Geschäftsführer des Ärztezentrums Niederweningen.