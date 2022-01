Geste der Versöhnung – Äthiopien lässt politische Gefangene frei Die Regierung in Addis Abeba will mit einem nationalen Dialog das Land befrieden. Doch zunächst einmal entliess sie einige Anführer der Tigray-Rebellen aus der Haft. Bernd Dörries aus Kapstadt

Der Konflikt in Äthiopien begann vor gut einem Jahr als Ministerpräsident Abiy Ahmed anfing, die TPLF, die in Tigray an der Macht war, zu verdrängen. Foto: AFP

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass die äthiopische Regierung in geheimen Gesprächen die Freilassung politischer Gefangener vorbereitet. Am Freitagabend, dem Beginn des äthiopisch-orthodoxen Weihnachtsfestes, gab Ministerpräsident Abiy Ahmed nun offiziell die Begnadigung einer ganzen Reihe politischer Gefangener bekannt und kündigte einen «nationalen Dialog» zur Versöhnung in dem von einem Bürgerkrieg und zahlreichen Konflikten gebeutelten Land an. Man werde die Gefangenen freilassen, «um den Weg für eine dauerhafte Lösung der Probleme Äthiopiens auf friedliche, gewaltfreie Weise» zu ebnen, teilte Abiy mit.