Jahrzehntelang hat der Frans de Waal Primaten beobachtet. Was wir von unseren engsten Verwandten über die Rolle von Mann und Frau lernen können, ist erstaunlich.

Bonobos kommen in Tierdokus selten vor, sie sind den männlichen Filmemachern wohl nicht aggressiv genug, sagt de Waal.

Herr de Waal, Ihr aktuelles Buch heisst «Der Unterschied – was wir von Primaten über Gender lernen können». Verstehen Sie Frauen, die misstrauisch gegenüber biologischen Geschlechtertheorien sind? Immerhin wurden sie jahrzehntelang genutzt, um die traditionelle Rolle der Frau in der Gesellschaft festzuschreiben.

Ja. Das ist teilweise die Schuld der Biologen, denn in der Verhaltensforschung sprachen sie lange Zeit hauptsächlich von Instinkten. Alles war instinktiv. Und danach waren wir Sklaven unserer Gene. So wurde eine deterministische Biologie auf die Geschlechterrollen angewandt, also auch auf die Stellung der Frau. Das ist bedauerlich.