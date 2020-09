Konzert in Freienstein-Teufen – Afrikanischer Jazz auf dem Fenstersims Die Freiensteinerin Andrea Janser macht Musik aus dem Fenster. Am Freitagabend fand das siebte Konzert dieser Reihe statt – dieses Mal mit der fünfköpfigen Formation Bouye. Kathrin Signer

Während des Lockdown fand das Fensterkonzert in Freienstein erstmals statt. Mittlerweile gab es sechs Wiederholungen. Foto: Soraya Janser

Das Haus an der Dorfstrasse 16 in Freienstein-Teufen sieht am Freitagabend aus wie eine musikalische Villa Kunterbunt. Aus jedem Fenster guckt ein Instrument. Inmitten bunter Blumentöpfe steht ein Keyboard. Es riecht nach Rauch und Spätsommer. Auf einer rosafarbenen Leiter vor dem Küchenfenster steht Andrea Janser mit einer Gitarre.