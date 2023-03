Fast 40’000 Unterkünfte – Airbnb wird in der Schweiz zum Milliardengeschäft Mit den Wohnungsangeboten lässt sich viel Geld verdienen. Doch wegen des Wohnungsmangels kommt die Kurzzeitvermietung in den Städten unter Druck. Zu Recht? Maren Meyer Alexandra Aregger Silas Zindel (Fotos)

Hier in Luzern (Haus in der Mitte) hätten ursprünglich Studentenwohnungen für 1400 Franken im Monat entstehen sollen. Nun werden sie unter anderem auf Airbnb angeboten.

Ein junger Mann steht rauchend vor seinem Goldschmiedgeschäft an einer belebten Strasse in Luzern. Er blickt nach rechts und schüttelt den Kopf. «Das ist einfach schade. Hier im Quartier kennt man sich – noch», sagt er. Im Neubau neben ihm wurde kürzlich ein Apartmenthaus eröffnet. Eigentlich hätten die 15 Wohnungen ursprünglich preiswert an Studenten vermietet werden sollen. Nun werden alle auf Buchungsplattformen angeboten. Der Bauherr rechtfertigte sich in der Lokalpresse, der Bau sei wegen Beschwerden teurer geworden.