Ende der Ära Superjumbo – Airbus liefert letzten A380 an Emirates aus Der Flugzeugbauer hat das letzte Modell der doppelstöckigen Passagiermaschine hergestellt. Insgesamt wurden 251 Airbus A380 verkauft – fast die Hälfte davon an Emirates.

Mit der Auslieferung des letzten A380 beendet Airbus am Donnerstag das Kapitel des weltweit grössten Grossraumfliegers. Der A380-Grosskunde Emirates will auf dem Werksgelände in Hamburg-Finkenwerder die letzte bestellte Maschine dieses Typs in Empfang nehmen.

Die Übergabe des Flugzeugs mit der Seriennummer MSN272 soll coronabedingt ohne grössere Feier über die Bühne gehen, wie ein Sprecher der arabischen Airline angekündigt hatte. Insgesamt hat Emirates damit 123 Exemplare des doppelstöckigen Flugzeugs abgenommen, fast die Hälfte aller 251 jemals verkauften A380.

Ein Airbus A380 der Fluggesellschaft Emirates hebt am Flughafen Zürich ab: Vor der Pandemie flogen die Araber zweimal täglich mit dem Superjumbo nach Kloten. Während der Corona-Flaute war das beliebte Foto-Sujet kaum mehr zu sehen, mittlerweile wird der Airbus A380 aber für den Flug am frühen Nachmittag wieder eingesetzt (Landung 12:25, Start 14:35 Uhr). Ein Lufthansa-A380 in Zürich? Ja, aber nur für eine Flugzeugtaufe. Im September 2011 wurde dieses Modella fu den Namen «Zürich» getauft.

Airbus hatte Anfang 2019 unter seinem damaligen Chef Tom Enders beschlossen, dass die Produktion des weltgrössten Passagierjets A380 eingestellt wird. Der doppelstöckige Passagierjet hatte Airbus schon länger grosse Sorgen bereitet. In den vergangenen Jahren hatte kaum noch eine Fluglinie ein Modell geordert. Airbus drohten die Bestellungen auszugehen.

Airbus-Testpiloten hatten sich bereits am Sonntag von dem Flugzeug verabschiedet: Sie flogen unter anderem eine Route in Herzform, wie Aufzeichnungen des Portals Flightradar24 zeigen. Airbus verbreitete dies auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit dem Kommentar, das Flugtestteam sende den «A380-Fans da draussen» während der Übergabevorbereitungen einige Herzen.

