Tennis: Abstieg aus der Nationalliga C – Airport Bassersdorf landet unsanft in der 1. Liga Am Ende fehlt den Gastgebern im entscheidenden Abstiegsrunden-Duell gegen Wiesendangen nur wenig zum Verbleib in der NLC. Nach dem Abstieg drohen Abgänge aus der Airport-Crew. Peter Weiss

Vergeblich gestreckt: Mika Steinmann und seine Bassersdorfer Mitspieler steigen aus der Nationalliga C ab. Foto: Leo Wyden

Über fünf Stunden lang wehrte sich die junge Männer-Equipe des TC Airport Bassersdorf nach Kräften dagegen, ihren Platz in der dritthöchsten Tennis-Liga der Aktiven nach nur zwei Saisons wieder zu verlieren. Der Champions-Tiebreak im Doppel 3 geriet zu einer Art Spiegelbild der gesamten Begegnung zwischen dem Heimteam, dessen Spieler allesamt erst nach der Jahrtausendwende das Licht der Welt erblickten, und den Routiniers vom TC Wiesendangen, deren Bärte teilweise schon das eine oder andere graue Haar zierte. Der eigens für diese Partie von seinem Aufenthalt an einer Tennis-Akademie in Belgrad angereiste Klotener Stanko Lazic und sein Doppelpartner, der Bülacher Leo Bundi, legten in der Endausmarchung zunächst vor, führten 5:3. Dann aber punkteten ihre Gegner sechsmal in Serie. Mit dem Rücken zur Wand kam das Airport-Duo, das schon vor Jahren gemeinsam zum Doppel antrat, noch einmal heran und wehrte drei Matchbälle ab.