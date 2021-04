Operation Center: Weg vom Parkhaus 6 – Airport City macht Kloten Balsberg zu neuem Verkehrsknotenpunkt Brisante Überlegungen am Flughafen: Das Operation Center soll an den Balsberg verschoben werden. Dadurch würde das Areal zu einem neuralgischen Punkt zwischen Opfikon und Kloten. Manuel Navarro

Wird in Richtung Opfikon verschoben: Bahnhof Kloten Balsberg. Foto: Balz Murer (mu)

Airport City – hinter dem luftigen Namen verbirgt sich die Idee, ein Gebiet zwischen Opfikon, Kloten und Rümlang so zu gestalten, dass es sich künftig noch stärker dem Flughafen zuwendet. Nun hat der Opfiker Stadtrat Bruno Maurer (SVP) am Montag an der Gemeinderatssitzung ein wichtiges Puzzlestück dieser Vision kommuniziert. Gemäss Maurer plane der Flughafen, sein Operation Center vom heutigen Standort in der Nähe des Parkhauses 6 an den Balsberg zu verschieben. «Dies sollte in den nächsten fünf bis zehn Jahren geschehen. Aufgrund der aktuellen Lage wahrscheinlich eher Letzteres», so Maurer anlässlich einer Präsentation zum aktuellen Stand der Entwicklung der Airport City.