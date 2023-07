Stadt Bülach – Aktiv auf dem Lindenhof Vom 21. August bis 1. Oktober wird Bülach zum zweiten Mal zur Active City. red

Im Stadtpark Lindenhof werden kostenlose Sport- und Bewegungskurse für alle angeboten. Das Programm steht unter www.activecity.ch/buelach zur Verfügung. Dies soll Menschen in Bülach die Gelegenheit geben, Sport und Bewegung in Gemeinschaft, mitten in der Stadt und unter freiem Himmel zu geniessen. Die Sport- und Bewegungskurse werden von lokalen Anbietenden durchgeführt. Das Angebot umfasst elf Sportarten und reicht von Bootcamp bis Zumba für Kinder. Es spricht damit Menschen jeden Alters und sämtlicher Fitnesslevel an. Vorkenntnisse sind keinerlei nötig. Ebenso braucht es keine Anmeldung. Die Kurse finden bei jedem Wetter statt, ausser bei sehr starkem Regen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.