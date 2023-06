Info-Anlass mit Folgen – Aktive Jahrgänger «Bülacher 53er» Seit einigen Jahren lädt die Stadt jedes Jahr die in Bülach wohnhaften 65-Jährigen zu einem Informationsanlass ein. Für den Jahrgang 1953 hatte das schöne Folgen. Hans Schenk

Die «Bülacher 53er» haben ihren Ausflug ins Berner Oberland sichtlich genossen. Foto: zvg



Im Jahr 2018 war der Jahrgang1953 an der Reihe. Rund 32 Personen, die damals 65 waren, zeigten Interesse an einem weiteren Treffen und trugen sich in einer Liste ein. Auf Einladung der Leiterin Gesellschaft der Stadt Bülach, Bigna Mosca, traf sich die Gruppe im November zu einem Workshop. Nach einem aktiven und breit gefächerten Brainstorming stand der Entscheid, sich regelmässig zu treffen. Seit Januar 2019 treffen sich die «Bülacher 53er» jeden zweiten Mittwoch im Monat. Weder Hitze, Regen oder Kälte hindern uns daran, die Treffen durchzuführen.

Nur die Corona-Pandemie brachte es fertig, dass sich die 53er während einigen Monaten nicht sahen. Seit Januar 2018 treffen sich die «Bülacher 53er» nun zu total 44 (2019: 12, 2020: 7, 2021: 7, 2022: 12, 2023: 6) Anlässen (durchschnittlich 18 Teilnehmer), die immer mit einem gemeinsamen Essen verbunden sind.

Die Tradition lebt. Die «Büalcher 53er» treffen sich jedes Jahr. Foto: zvg

Das für sie spezielle Jahr 2023 wollten sie aber zusätzlich mit einer Geburtstagsreise begehen. Am 8. und 9. Juni 2023 führte eine Reise nach Grindelwald, wo die 53er beim herrlichem Wetter zwei unvergessliche Tage in bester Kameradschaft verbrachten. Leider war der Panoramaweg noch geschlossen, so dass es am 2. Tag nichts wurde mit dem Spaziergang vom Männlichen zur Kleinen Scheidegg, sondern die Alternative von der Mittelstation Holenstein zum Restaurant Brandegg gewählt werden musste, welche einige doch stark forderte. Umso schöner waren dann das Gefühl des Erreichten und das gemeinsame Zusammensitzen zum Mittagessen.

Nach zwei unvergesslichen, schönen Tagen erreichten die 20 Teilnehmer erst in der späten Abenddämmerung Bülach.

