Aktivisten räumen vorerst den grössten Teil des Camps

Der Markt auf dem Bundesplatz wird am Dienstag stattfinden. «Die Verhandlungen mit den Klimaaktivisten haben ergeben, dass diese den Bundesplatz, bis auf zwei Zelte, für den Markt räumen werden», heisst es in einer Mitteilung, welche die städtischen Behörden am Montagnachmittag an die Markthändler verschickt hat. Die Demonstranten haben die Meldung der Stadtregierung bestätigt.

Man werde bis Dienstagmorgen alle verschiebbaren Teile des Protestcamps «zur Seite schieben», sagte Frida Kohlmann, Sprecherin der Aktionswoche «Rise Up For Change», auf Anfrage. Mindestens die Hälfte des Bundesplatzes werde den Marktfahrern danach zur Verfügung stehen. «Wir freuen uns total auf den Märit.»

Nach dem Wochenmarkt wolle man das Protestcamp vor dem Bundeshaus fortsetzen. So habe es das Plenum am Montagnachmittag beschlossen. Der Vorschlag der Stadt Bern, das Camp auf die Schützenmatte zu verlegen, sei «nicht weiterverfolgt» worden.