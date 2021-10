Start von COP26 in Glasgow – Aktivisten sehen Klimagipfel als letzte Chance Ab heute Sonntag beraten sich 200 Staaten zwei Wochen lang, wie die Erderwärmung noch auf ein erträgliches Mass eingedämmt werden kann. 25’000 Menschen reisen an. Doch die wichtigsten Vertreter fehlen erstmal.

«Jetzt handeln!»: Mitglieder von Extinction Rebellion demonstrieren im Vorfeld des Klimagipfels in Glasgow. (30. Oktober 2021). Foto: Alastair Grant (AP/Keystone)

Zum Start der Weltklimakonferenz in Glasgow an diesem Sonntag fordern Klimaaktivisten deutlich mehr Tempo und Ehrgeiz im Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe.

Keine der reichen Industrienationen, auch Deutschland nicht, halte sich gerade an seine Zusagen zum Klimaschutz, sagte Luisa Neubauer von der Umweltbewegung Fridays for Future der Deutschen Presse-Agentur. «Sie alle rauben dem globalen Süden und den jungen Generationen wissentlich ihre Perspektiven. Wo sind die Regierungen, die diesen Betrug beenden?», fragte die 25-Jährige.

Seit dem als historisch gefeierten Klimaschutz-Abkommen von Paris im Jahr 2015 seien sechs Jahre vergangen – und die Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase heute höher denn je, prangerte sie an. «Diese Konferenz muss der Moment sein, in dem dieser Trend umgekehrt wird.» Die Aktivistin, die auch Grünen-Mitglied ist, kündigte an, mit hunderten Mitstreitern nach Glasgow zu reisen.

UNO-Generalsekretär kritisiert mangelnde Verschärfung des Klimaschutzes

In Glasgow beraten auf Einladung der Vereinten Nationen Regierungsvertreter aus rund 200 Staaten zwei Wochen lang, wie die Menschheit die beschleunigte Erderhitzung noch auf ein erträgliches Mass eindämmen kann. Es reisen voraussichtlich etwa 25’000 Menschen an, darunter Tausende Journalisten und Klimaschutzaktivisten.

26. Klimakonferenz in Glasgow Dieses Jahr steht ungewöhnlich viel auf dem Spiel Umweltverbände und auch UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hatten vorab kritisiert, dass viele Staaten in den zwei Jahren seit der letzten UNO-Konferenz in Madrid ihre Pläne zum Klimaschutz nicht ausreichend verschärft und den notwendigen raschen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas verschleppt haben. Denn die menschengemachte Erwärmung der Atmosphäre durch Treibhausgase sorgt schon jetzt dafür, dass Extremwetter sich häufen. Als Beispiele gelten die jüngsten Überschwemmungen in Deutschland, die Dürre in der Sahel-Zone in Afrika oder auch verheerende Waldbrände in Kalifornien und Russland.

Boote ankern inmitten einer historischen Dürre in Paraguay. (Archivbild) Foto: Jorge Saenz (AP)

Auch die Londoner Sonntagszeitung «The Observer» meint zum Klimagipfel in Glasgow: «Ein Erfolg des Gipfels wäre für die Menschheit zweifellos von grossem Nutzen. Der Gipfel in Glasgow ist, wie David Attenborough es formulierte, ‹unsere letzte Chance, den notwendigen Wandel herbeizuführen›, um unseren Planeten zu schützen.»

Xi Jinping und Wladimir Putin fehlen zu Beginn

Der Kampf gegen die Klimakrise ist am Sonntag auch Thema in Rom beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs der G20-Gruppe. Zwei wichtige Staatschefs sind vor Ort nicht dabei, und sie fehlen Anfang der Woche auch in Glasgow: Der chinesische Präsident Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin reisten nicht an, offiziell wegen der Corona-Pandemie. China ist der grösste Produzent von klimaschädlichen Treibhausgasen, Russlands Wirtschaft fusst auf dem Export von Gas und Öl.

In Glasgow gab es bereits vorab erste Proteste von Klimaschutzaktivisten: Mitglieder von Ocean Rebellion legten sich als «tote Meermenschen» halbnackt nahe des Flusses Clyde unter Fischernetze, um auf Gefahren von Meeresbewohnern wie Delfinen, Haien und Walen aufmerksam zu machen. Am Samstag sollten zudem Tausende Aktivistinnen und Aktivisten ankommen, die zu Fuss nach Glasgow gingen, darunter auch aus Deutschland. Eine spanische Gruppe war mit der Fähre ins südenglische Portsmouth gefahren und von dort 30 Tage durch Grossbritannien gewandert.

Bald leergefischt: Aktivisten von Ocean Rebellion weisen mit einer Aktion auf die Gefahren der Fischerei für Meeresbewohner hin. Foto: Robert Perry (EPA/Keystone)

«Ich fürchte, dass wir einen Absturz unserer Zivilisation sehen könnten, falls wir es nicht schaffen, den Klimawandel zu bekämpfen.» Boris Johnson

Mit Blick auf die unzureichenden Zusagen der allermeisten Staaten zum Klimaschutz verwies Johnson auf die Geschichte. «Wenn etwas schief geht, kann es mit aussergewöhnlicher Geschwindigkeit schief gehen», sagte er. «Das hat man beim Fall des Römischen Reichs gesehen, und ich fürchte, dass wir auch einen Absturz unserer Zivilisation, unserer Welt sehen könnten, falls wir es nicht schaffen, den Klimawandel zu bekämpfen.»

Weitere wichtige Themen in Glasgow sind der Handel zwischen Staaten mit Fortschritten im Klimaschutz sowie die Finanzierung von Schäden und Verlusten durch die Erderwärmung vor allem in ärmeren Ländern.

