Martina Fontanive und Anschieberin Nadja Pasternack, die an der WM mit Rückenproblemen kämpfte, konnten am Start ihre gewohnte Stärke nicht ausspielen.

Martina Fontanive, auf Ihrer Homepage ist vorerst nur ein kurzer Eintrag zur Zweierbob-WM in Altenberg zu finden: «Verletzungspech und trotzdem Rang 10». Was ist passiert?

Ich hatte während dieser Saison mit einem Muskelfasereinriss im Oberschenkel zu kämpfen, den ich auf die WM hin zum Glück auskurieren konnte. In Altenberg sind dann allerdings die Rückenprobleme meiner Anschieberin Nadja-Marie Pasternack plötzlich schlimmer geworden. Darum konnten wir am Start im 1. und 2. Lauf nicht zeigen, was wir eigentlich drauf haben. Im 3. Und 4. Lauf kam dann unsere Ersatzanschieberin Mara Morell zum Zug. Für sie ist es die erste Saison und deshalb hat sie noch kein Weltklasseniveau. So gesehen, war dieser 10. Platz das Beste, das wir herausholen konnten. Wenn wir unsere Stärke beim Start hätten ausspielen können, wäre sogar ein Vorstoss in die Top 3 möglich gewesen.