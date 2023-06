Eglisau – Aktuelle Herausforderungen für Eglisau, Zürich und die Schweiz Kantonsrätin Nina Fehr Düsel und Nationalrat Thomas Matter sprechen über aktuelle Geschehnisse wie das Eglisauer Verkehrsproblem oder die Bankenkrise. SVP Eglisau

Schule und Bildung sind Nina Fehr Düsel wichtig. Sie wird aus Sicht einer Mutter von zwei Buben im Schulalter über ihre Vorstellungen zu weniger Reformen und mehr Kernkompetenzen sprechen, aber auch zu Sicherheits- und Verkehrsfragen Stellung nehmen. Eglisau steht im Medien-Rampenlicht wegen seiner Verkehrsmisere. Umstritten ist die Form der «Umgestaltung der Ortsdurchfahrt». Und seit Jahrzehnten verzögert sich die notwendige Umfahrung.

Auch in andern Teilen unseres Kantons gibt es Verkehrsprobleme. Kantonsrätin Nina Fehr Düsel hat erfolgreich gegen die Spur-Reduktion auf der jetzt schon stark befahrenen und stauenden Zürcher Bellerivestrasse gekämpft. Nina Fehr Düsel ist in Eglisau aufgewachsen und hat nach der Kantonsschule Bülach Rechtswissenschaften studiert und an der Uni Zürich zum Dr. iur. promoviert.

Turbulenzen in der Bankenszene

Schweizweit, wenn nicht weltweit, überraschten die Turbulenzen in der Bankenszene. Die Übernahme der CS durch die UBS rüttelte alle auf, und kürzlich ist dafür eine Parlamentarische Untersuchungskommission PUK beschlossen worden. Nationalrat Thomas Matter hat sich als Bankeninhaber und -experte einen Namen in den Bereichen Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik gemacht. Zusammen mit Weggefährten gründete er 2011 die Neue Helvetische Bank, die er auch präsidiert.

Ein weiteres Schwerpunktthema ist die Nachhaltigkeits-Initiative, mit der eine massvolle Zuwanderung erreicht werden soll.

Beide Referenten werden zu diesen und weiteren aktuellen Themen Stellung nehmen und freuen sich auf Fragen und Anregungen aus dem Publikum. Bei einem anschliessenden Apéro kann gerne noch weiter diskutiert werden. Der Anlass ist öffentlich. Er findet am Dienstag, 20. Juni, um 20 Uhr, im katholischen Pfarreizentrum am Salomon Landoltweg 1 in Eglisau statt und wird von der SVP Eglisau organisiert.

Fehler gefunden?Jetzt melden.