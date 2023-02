Grüne beantragen raschen Atomausstieg – AKW sollen bereits ab 2027 vom Netz – trotz der Stromkrise Die Grünen lancieren den Atomausstieg neu: Beznau soll schon 2027 abgestellt werden, Leibstadt als letzter Meiler 2037. Die Reaktionen fallen heftig aus – nicht zuletzt, weil die Gefahr von Strommangellagen nicht gebannt ist. Stefan Häne

Leibstadt soll in vierzehn Jahren als letzter Atommeiler der Schweiz vom Netz. Foto: Philipp von Ditfurth (Keystone)

Der Atomausstieg soll ein fixes Datum erhalten. Spätestens 2037 soll Leibstadt als letztes Kernkraftwerk vom Netz, Gösgen 2032, Beznau I und II 2027. Das fordern die Grünen in einem Antrag, wie diese Redaktion erfahren hat. Die Partei hat ihn am Dienstag in der nationalrätlichen Umweltkommission Urek eingereicht. Die Kommission diskutiert noch bis heute Mittwoch den sogenannten Mantelerlass, die wohl wichtigste Vorlage zur Sicherung der mittel- und langfristigen Stromversorgung in der Schweiz. Dies sei eine Chance, um Klarheit in der AKW-Frage zu schaffen, finden die Grünen.