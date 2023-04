Gegen Deponiepläne – AL und Grüne wollen Wald in Rümlang unter Schutz stellen Seit Ostern besetzt die Gruppe Wald statt Schutt einen Teil des Waldes Chalberhau bei Rümlang. AL und Grüne stellen sich nun hinter die Aktion. Alexander Lanner

Aktivisten protestieren in Rümlang gegen eine geplante Deponie und richten sich trotz Ultimatum der Gemeinde langfristig ein. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

«Wir fordern, dass die Chalberhau unter Schutz gestellt wird.» In einer gemeinsamen Fraktionserklärung haben AL und Grüne am Montag im Kantonsrat ihren Standpunkt zur geplanten Rodung des Waldes in der Gemeinde Rümlang kundgetan.