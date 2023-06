Europäische Politische Gemeinschaft – Alain Berset am Anti-Putin-Gipfel Europa sucht den Schulterschluss gegen Russland an einem Treffen von fast 50 Staats- und Regierungschefs in Moldau. Der Bundespräsident sieht für einmal kein Problem für die Schweizer Neutralität. Stephan Israel aus Chisinau

Moldaus Präsidentin Maia Sandu begrüsst Bundespräsident Alain Berset zu Beginn des Gipfels in Chisinau. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Manchmal ist der Treffpunkt schon die halbe Botschaft. Fast 50 Staats- und Regierungschefs aus Europa sind am Donnerstag zum zweiten Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der Hauptstadt Moldaus zusammengekommen, selber bedrängt von Russland und fast in Sichtweite der ukrainischen Grenze. Mit dabei in Chisinau auch Alain Berset.

Ein Schulterschluss gegen Moskau, kein Problem für den Bundespräsidenten aus der neutralen Schweiz? «Wissen Sie, es gibt eine sehr starke Solidarität mit der Ukraine, auch von neutralen Ländern», sagte Berset bei der Ankunft. Die Schweiz habe dabei vielleicht andere Akzente gesetzt als andere Länder, im Einklang mit ihrer humanitären Tradition, etwa mit der Präsenz des IKRK oder der Aufnahme von 80’000 Geflüchteten. Man habe zudem alle Sanktionen gegenüber Russland übernommen.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte es nicht weit, doch seine Teilnahme am Gipfel war bis zuletzt unsicher. Foto: Carl Court (Getty Images)

Moldaus Präsidentin und Gastgeberin Maia Sandu hatte den Schweizer zuvor auf dem roten Teppich vor dem Tagungsort in einem Schloss ausserhalb der Hauptstadt begrüsst. Nur Recep Tayyip Erdogan, gerade erst im Amt als Präsident der Türkei bestätigt, hat im letzten Moment abgesagt. Vom Kontinent nicht eingeladen waren einzig die Präsidenten Russlands und von Belarus. Wolodimir Selenski kam als Erster an, nachdem seine Anreise lange unsicher gewesen war.

Das Treffen knapp 30 Kilometer von der Grenze der Ukraine war klar als Anti-Putin-Gipfel deklariert: «Sie müssen es aus dem Blickwinkel der Geopolitik sehen», sagte ein Diplomat: «Sie sitzen einsam in Moskau und sehen Staats- und Regierungschefs aus ganz Europa, die sich in ihrer direkten Nachbarschaft versammeln.»

«Strategische Intimität»

Ein Schweizer Bundespräsident an einem Anti-Putin-Gipfel, geht das denn? Alain Berset wollte diese «plakative Darstellung» des Treffens in Chisinau nicht teilen. Die Schweiz sehe sich als Teil des Kontinents. Der neutralen Schweiz sei nicht gleichgültig, was auf dem Kontinent passiere. Berset verwies auch auf die Schweizer Hilfe für Moldau, die zuletzt verdreifacht worden sei.

Die Europäische Politische Gemeinschaft geht auf einen Vorstoss von Emmanuel Macron zurück. Das Format sei eine Chance, um «strategische Intimität» aufzubauen, sagte Frankreichs Präsident beim ersten Meeting in Prag vor einem halben Jahr. Auch diesmal waren wieder vier runde Tische geplant, je zwei zum Thema Sicherheit beziehungsweise Cybersicherheit sowie zu Interkonnektivität und Energie.

Es geht um Geopolitik

Befürchtungen unter den Balkanstaaten, die neue Gemeinschaft könnte zum Warteraum für Beitritts­kandidaten werden, haben sich inzwischen zerstreut. Und zum Europarat soll das neue Format keine Konkurrenz sein, auch wenn es in Strassburg diesbezüglich Befürchtungen geben soll. Beim Europarat gehe es mehr um Werte, bei der EPG um Geopolitik, so ein Diplomat. Die EPG sei das einzige Forum, in dem sich alle europäischen Staats- und Regierungschefs informell und auf Augenhöhe austauschen könnten, ohne sich am Ende auf eine Schlusserklärung einigen zu müssen.

Das Familienfoto mit fast 50 Staats- und Regierungschefs soll ein starkes Zeichen der Einheit setzen. In der letzten Reihe (5.v.l.) steht Alain Berset zwischen dem Niederländer Mark Rutte und dem Polen Mateusz Morawiecki. Foto: Daniel Mihailescu (AFP)

Wichtig seien die Gespräche am Rande und die bilateralen Treffen am Nachmittag, betonte Berset. Der Bundespräsident konnte auf dem Weg zum traditionellen Familienfoto beim kurzen Austausch unter anderem mit Luxemburgs Xavier Bettel, Italiens Giorgia Meloni, dem Niederländer Mark Rutte und Rumäniens Klaus Johannis beobachtet werden.

Alain Berset nutzte die Bühne auch, um internationalen Medien am Rande des roten Teppichs die Schweizer Position von der Neutralität bis zum Umgang mit Oligarchengeldern zu erklären. Ob in der Schweiz vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine die Neutralität infrage gestellt werde, wurde der Bundespräsident gefragt. Jedes Land habe seine Debatte, entgegnete Berset. Europa sei alles andere als homogen, die Schweiz nicht isoliert.

Bilateral mit Sánchez und Selenski

Am späten Nachmittag traf sich Berset zum Tête-à-Tête mit Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez. Mit Blick auf die spanische EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte sicher eine lohnende Investition. Mit dabei war auch Staatssekretärin Livia Leu, die über den Stand der Gespräche mit Brüssel berichtete.

Danach folgte ein knapp halbstündiger Austausch mit Wolodimir Selenski. Man habe darüber gesprochen, was die Schweiz etwa bei der humanitären Minenräumung mehr tun könne und was mit den blockierten russischen Geldern geschehe, sagte Berset dazu, ohne konkreter zu werden. Die Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft werden alle sechs Monate abwechslungsweise von einem EU-Mitglied und einem Drittstaat organisiert. Im Herbst ist Spanien dran. Berset schloss nicht aus, dass auch die Schweiz sich als Gastgeber anbieten könnte. Ein konkretes Angebot hat er aber in Chisinau nicht gemacht.

Alain Berset am Rande des Familienfotos mit Wolodimir Selenski. Später gab es auch noch ein knapp halbstündiges bilaterales Treffen mit dem Präsidenten der Ukraine. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Stephan Israel ist in Zürich aufgewachsen, hat in Genf Science Politique studiert und ist in Bern in den Journalismus eingestiegen. Er war während der Jugoslawienkriege Korrespondent in Südosteuropa. Seit 2002 schreibt er aus Brüssel über die schwierige bilaterale Beziehung und die Krisen der EU. Mehr Infos @StephanIsrael

