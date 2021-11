SRF-Comedyformat startet durch – Alain Berset ist ihre Hebamme

Comedyformat startet durch – Alain Berset ist ihre Hebamme Sie sollen junges Publikum für SRF anfixen und schlichen sich dafür auf das Grundstück von Roger Federer: «Zwei am Morge» ist das Zukunftsprojekt des Schweizer Fernsehens. Andreas Tobler

Sie zeigen bei SRF, wie Zukunft geht: Die «Zwei am Morge»-Hosts Ramin Yousofzai und Robin Pickis mit Sidekick Cécile Kienzi. Foto: Urs Jaudas

So also sieht die Zukunft des Schweizer Fernsehens aus: Ein junger Mann klammert sich verzweifelt an einer Gondel fest, unter ihm ein Abgrund von mehr als hundert Metern. «Wirst du springen?», wird er gefragt. «Fick dich!», schreit er zurück, «hör auf!»

Vor dem geplanten Bungee-Sprung war dem Mann bereits eine Pizza serviert worden, die zu einem ekligen Smoothie püriert wurde. Und in einem Gespräch mit dem Chef musste er sich anhören, dass er künftig nicht mehr vor der Kamera auftreten soll, weil dies zu unseriös sei.

Immer ran an die Jungen – so steht es in der Konzession