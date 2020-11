Verfängliche Fotos und Mails – Alain Berset wurde offenbar von Frau erpresst Laut eines Berichtes der «Weltwoche» vom Samstag wurde der Gesundheitsminister wegen verfänglicher Fotos und Mails zur Zahlung von 100’000 Franken aufgefordert.

Offenbar machte ihm nicht nur Corona zu schaffen: Alain Berset während einer Medienkonferenz des Bundesrates in Bern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Bundesanwaltschaft bestätigte gegenüber der «Weltwoche», dass sie im Dezember letzten Jahres eine Strafanzeige von Bundesrat Alain Berset wegen des Verdachts der Erpressung erhalten habe. Der Strafbefehl umfasse sechs Seiten und ist mit 14. September 2020 datiert.

Darin wird beschrieben, wie eine Frau unter Beilage von sieben Dokumenten im November und Dezember

2019 mehrere Erpressungsversuche unternahm. Bei den Dokumenten handelte es sich um

Korrespondenzen zwischen ihr und Bundesrat Berset sowie um Fotos von Berset.

Berset reichte daraufhin am 12. Dezember 2019 Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft ein. Die Erpresserin sei am folgenden Tag in achtstündige Polizeihaft genommen, heisst es in dem Zeitungsbericht. Die Bundeskriminalpolizei habe sämtliche Daten gelöscht und die fünf sichergestellten Geräte – ein Apple-MacBook, ein Tablet sowie drei Smartphones – auf die Werkseinstellung zurück gestellt.

Berset sei im Fall der Nichtbezahlung angedroht worden, dass die Frau in der Öffentlichkeit schwerste Vorwürfe aus dem persönlichen Bereich gegen ihn erheben werde.

Verfasser des «Weltwoche»-Artikels ist Christof Mörgeli. Nach aussen getragen hätten den Fall Leute aus der Bundesverwaltung, die über das Vorgehen von Berset und der Bundesanwaltschaft erbost seien, heisst es in einer Medienmittelung.

Mehrere Konti eröffnet

Die Erpresserin habe je ein Konto bei zwei verschiedenen Banken eröffnet, um das Geld einzukassieren. Sie liess Berset wissen, dass Dritte am Erwerb der Fotos und der gegenseitigen Korrespondenz interessiert seien; der Gesundheitsminister werde aber prioritär berücksichtigt, sofern er die geforderten Summe bezahle.

Weiter schreibt die Zeitung, dass die Frau dargelegt habe, dass sie im Fall einer Strafanzeige die «Beweise offenlegen» beziehungsweise «alles auf den Tisch legen» werde. Gegenüber einer weiteren Person soll sie die Drohung am 9. Dezember 2019 bekräftigt und zusätzliche Vorwürfe in Aussicht gestellt haben.

Zwischen dieser Drittperson und der Erpresserin wurde schliesslich ein Termin in einem Lokal für die Geldübergabe vereinbart. Wegen Berset Strafanzeige sei es allerdings nicht dazu gekommen.

