Kantonsrat aus Winterthur – Albanese tritt zurück – Lisibach übernimmt Franco Albanese gibt sein Kantonsratsmandat auf. Die Nachfolge tritt Susanna Lisibach an. Gregory von Ballmoos

Susanna Lisibach wird Kantonsrätin. Foto: PD

Er habe die nötigen zeitlichen Ressourcen nicht mehr, um das politische Amt richtig auszuüben, heisst es in einer Mitteilung der SVP Winterthur. Franco Albanese tritt darum als Kantonsrat zurück. Albanese wolle den Fokus nun auf seine Funktion in seinem Bauunternehmen legen, schreibt die SVP weiter.

Albanese machte vor allem mit seinem Parteiwechsel mitten in der Session von sich reden. Der Winterthurer wechselte im September 2016 von der CVP per sofort zur SVP. Dies sorgte bei seiner ehemaligen Partei, als deren Kandidat er gewählt wurde, für schlechte Stimmung.

Susanna Lisibach wird Kantonsrätin

Seine Nachfolge tritt aber nicht Maria Wegelin an, die eigentlich auf dem ersten Ersatzplatz war, sondern Susanna Lisibach. Wegelin will sich ihrem Amt als Gemeinderätin in der Stadt Winterthur widmen, zudem ist die 41-Jährige Präsidentin der städtischen SVP.

Susanna Lisibach ist mit dem ehemaligen Winterthurer Stadtrat Josef Lisibach verheiratet, sie trat 2019 zum ersten Mal an und hat im Moment kein politisches Amt inne.