Unfall bei Western-Dreh – Alec Baldwin wird nach Todesschuss angeklagt Nach dem Tod der Kamerafrau beim Filmset wird die Staatsanwaltschaft im US-Staat New Mexico den Hollywood-Star wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht bringen.

Anklage wegen fahrlässiger Tötung: Alec Baldwin muss sich nach dem Drama bei den Dreharbeiten vor Gericht verantworten. Foto: AFP

Alec Baldwin wird wegen des tödlichen Schusses auf eine Kamerafrau bei einem Western-Dreh wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Das gab die zuständige Staatsanwältin Mary Carmack-Altwies am Donnerstag im US-Bundesstaat New Mexico bekannt. Wegen fahrlässiger Tötung wird sich auch die Waffenmeisterin am Set, Hannah Gutierrez-Reed, vor Gericht verantworten müssen. Bei einer Verurteilung drohen den beiden bis zu 18 Monate Gefängnis und eine Geldstrafe von jeweils 5000 Dollar (rund 4626 Franken).

Baldwin hatte am 21. Oktober 2021 während Dreharbeiten zu dem Low-Budget-Western «Rust» versehentlich die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins mit einer Requisitenwaffe erschossen. Der Revolver war offenbar versehentlich mit mindestens einer echten Kugel geladen worden. Der tödliche Vorfall sorgte international für Schlagzeilen.

Auf diesem Filmset bei Santa Fe hat sich das tödliche Drama geeinigt. Foto: Roberto E. Rosales (Albuquerque Journal/21. Oktober 2021)

Im vergangenen Oktober erzielte Baldwin, der Hauptdarsteller und Produzent des Westerns, in einem Zivilverfahren eine aussergerichtliche Einigung mit Hutchins Witwer. Das schützt den 64-Jährigen aber nicht vor strafrechtlichen Konsequenzen.

AFP/fal

