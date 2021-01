Suche nach Kunstobjekt in Wil – Ali und das fliegende Kissen Für ein bunt besticktes Kissen wurde kürzlich ein Finderlohn von 1000 Franken versprochen. Das gab in Wil viel zu reden und zu rätseln und mündete in eine märchenhafte Geschichte. Ursula Fehr

Ali Oulouda und sein Enkel Ben mit Flyer für das gesuchte Kissen. Foto: Raisa Durandi

Als der bald achtzigjährige Ali Oulouda vor dem Haus an der Unterhaldenstrasse in Wil auf seinen Freund wartete, beobachtete er, wie nach der Kurve ein Kissen von einem Autodach auf die Strasse fiel. Er wollte es holen, denn das Fahrzeug war schon Richtung Eglisau verschwunden. Doch ein Gemeindearbeiter kam ihm mit seinem Traktor zuvor, hielt an und liess es in den Anhänger fliegen.

Etwas später vermisste der Kissenbesitzer – Dr. phil. Peter Suter aus Basel, Kunstexperte und Sammler – jedoch das kostbare Objekt sehr, denn er hatte es eben aus der Kunststopferei abgeholt. Es sollte nämlich an der nächsten Ausstellung des Kunstmuseums Basel als Zeitdokument für die Dada-Kunst um die Zeit von 1920 wiederum in voller Pracht präsentiert und für ein Buch fotografiert werden.