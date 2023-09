Alice Cooper im Interview – «Wenn du verheiratet bist, treibst du dich nicht herum» Der Hardrocksänger und Ex-Junkie lebt seit 47 Jahren mit derselben Frau zusammen. Mit seinem Manager arbeitet er seit 55 Jahren – ohne Vertrag. Ein Gespräch über Liebe, Geld und Vertrauen. Jakob Biazza

Alice Cooper mit Mitmusikern bei einem Konzert 1987. Foto: Getty Images

Das Zimmer scheint leer zu sein. Was seltsam ist, weil man Alice Cooper kurz vorher ja noch durch den Türspalt gesehen hatte, in dieser Bibliothek des enorm lichtdurchfluteten Hotels an der Hamburger Aussenalster. Man sucht den Raum also ab, scheu, eine leichte Anspannung im Nacken, und dann, als die Tür sich langsam schliesst und das Gehirn ein Gespensterschloss-Knarzen dazurechnet, taucht er plötzlich im Blickfeld auf.