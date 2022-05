Revival in New York – Alien-Schöpfer HR Giger wird neu entdeckt Für sein Filmmonster erhielt er einen Oscar. In der Kunstwelt wurde der Schweizer Künstler hingegen lange übergangen. Nun wird sein Werk neu bewertet. Warum erst jetzt? Ewa Hess

Weltberühmter Newcomer: Der Schweizer Künstler HR Giger (1940–2014). Foto: Carmelo Agovino

Am Tag der Vernissage zog ein heftiger Schneesturm über New York, was dem jungen Galeristen Alexander Shulan recht war. Er fürchtete sich vor einem allzu grossen Andrang. Schon die Ankündigung der Schau HRGNYC hat nämlich für Aufsehen gesorgt.

Alexander Shulan, 32, ernster Blick, schwarze Kleider, schweres Schuhwerk, gehört zur jüngsten Generation der New Yorker Galeristen. Mit seiner Galerie Lomex möchte er gegen die Industrialisierung des Kunstmarkts antreten. Den Künstlerinnen und Künstlern seiner Generation eher ein intellektuelles Zuhause als nur den Zugang zur kapitalschweren Käuferschaft bieten.