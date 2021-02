Der Philosoph und Ethiker Infos einblenden

Lutz Wingert Foto: gess.ethz.ch

Lutz Wingert, Jahrgang 1958, ist Professor für Philosophie an der ETH Zürich. Der Träger des Karl-Jaspers-Förderpreises promovierte und habilitierte in den 1990ern bei Jürgen Habermas in Frankfurt. «Wie sollte man politische Philosophie in einer nicht idealen Welt treiben?», titelte 2019 ein Aufsatz.