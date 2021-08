Ex-Babymodel auf Nirvana-Albumcover - «All diese Leute haben meinen Baby-Penis gesehen»

Ex-Babymodel auf Nirvana-Albumcover – «All diese Leute haben meinen Babypenis gesehen» Wie das ikonische Unterwasser-Albumcover von Nirvana entstand – und warum der 30-jährige Spencer Elden von der Band plötzlich Schmerzensgeld verlangt. Tina Huber

Spencer Elden war vier Monate alt, als ihn seine Eltern 1991 in Pasadena, Kalifornien, in einen Swimmingpool warfen. Herausgekommen ist eines der ikonischen Bilder der Musikgeschichte. Das Foto des Babys, wie es nackt unter Wasser schwebt, die Arme zu beiden Seiten ausgestreckt und scheinbar nach einer Dollarnote greifend, die an einem Angelhaken hängt (sie wurde nachträglich in das Bild montiert), zierte später das Albumcover von «Nevermind» von Nirvana. Die Platte verkaufte sich 30 Millionen Mal und machte die Band weltberühmt.

Schon damals löste das Coverbild eine Kontroverse aus. Doch erst jetzt scheint sich der heute 30-jährige Spencer Elden an der expliziten Darstellung zu stören und hat die Rockband drei Jahrzehnte nach Erscheinen des Albums wegen sexueller Ausbeutung verklagt. Bei dem Unterwasserbild, auf dem sein Penis deutlich zu sehen ist, handle es sich um Kinderpornografie. Die Band habe damals versprochen, seine Genitalien abzudecken, ausserdem hätten seine Eltern der Veröffentlichung des Fotos nie schriftlich zugestimmt. Er verlangt aus dem Nachlass des verstorbenen Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain sowie von weiteren Bandmitgliedern je 150’000 Dollar Schadenersatz.

Das Cover des Albums «Nevermind» von Nirvana. Foto: PD

Vor einigen Jahren erzählte Elden in einem Interview, wie seltsam es sich anfühle, wenn die halbe Welt sein Genital kenne. Manchmal schaue er um sich und denke: «Mann, all diese Leute haben meinen Babypenis gesehen. Das ist verrückt.» Als 16-Jähriger sagte er der «Weltwoche», er versuche, seine Vergangenheit als Nirvana-Baby zu nutzen, um besser bei den Mädchen anzukommen. Aber die seien oft nicht sehr beeindruckt. «Die meisten lachen nur.»

200 Dollar bekamen seine Eltern für das Bild, danach gingen sie Tacos essen.

Dass Elden nun klagt, kommt trotzdem überraschend. In der Vergangenheit hat er sich nicht gegen die Popularität gewehrt: Er gab regelmässig Interviews, und zu den runden Jahrestagen des Albums hat er mehrmals das berühmte Unterwasserfoto nachgestellt – natürlich mit Badehose. Seine Brust ziert ein grosses Tattoo mit dem Schriftzug «Nevermind». Zudem äusserte er wenig Verständnis dafür, dass in den USA sein Geschlechtsteil auf dem Albumcover teilweise mit einem Aufkleber abgedeckt wurde.

Die Idee mit dem schwimmenden Baby soll von Kurt Cobain stammen, der eine Doku über Wassergeburten gesehen hatte und beeindruckt war. Bilder davon erachtete man allerdings als zu drastisch für ein Albumcover. Also fragte ein befreundeter Fotograf Spencer Eldens Eltern, ob er ihren Sohn ablichten dürfe.

Auch andere Babys nahmen am Shooting teil, doch ausgewählt wurde Eldens Bild, entstanden in nur wenigen Minuten. 200 Dollar bekamen seine Eltern dafür, danach gingen sie Tacos essen, fertig. Weder hatten sie Nirvana getroffen, noch ahnten sie, dass ihr Kind als Teil des Albums Musikgeschichte schreiben würde.

Heute wäre das Bild in dieser Form undenkbar. Nicht nur, weil den Eltern ein Sturm der Entrüstung entgegenkäme (das arme Kind!), sondern weil sich Mütter und Väter im Zeitalter der sozialen Medien sehr genau überlegen, welche Bilder sie von ihren Babys veröffentlichen, erst recht, wenn diese nackt sind. Auch Facebook hatte sich in der Vergangenheit an der Nacktheit gestört und das Bild mit dem Babypenis vorübergehend von der offiziellen Fanpage entfernt. Nun muss ein Gericht entscheiden, ob Eldens Forderung gerechtfertigt ist.

