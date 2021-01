Siege, Hirnerschütterungen, Corona-Tests Infos einblenden

Seit Sommer 2019 steht die 21-jährige Niederweningerin Leandra Flury für die Jaguars, das Fussballteam der Universität South Alabama in Mobile im Einsatz. Wie bereits in Flurys Premierensaison in der höchsten amerikanischen College-Liga holten die «Jags» auch heuer den Sieg in ihrer Conference. Damit qualifizierte sich die Studentinnen-Equipe erneut für die nationalen Ausscheidungen, die infolge der Corona-Pandemie in den kommenden Frühling verschoben wurden. Leandra Flury kommt das entgegen: «Statt einer langen Phase ohne Ernstkämpfe bis zum Start der neuen Spielzeit im August, erwartet uns nun bereits im April ein Highlight.»

Viele Zweikämpfe, viele Verletzungen: Leandra Flury (2. v. l. im weissen Dress) hat eine aufreibende Saison in den USA hinter sich. Foto: PD

Die kurze Pause über die Weihnachtstage zu Hause bei ihren Eltern in Niederweningen kann die ehemalige FCZ-Spielerin allerdings gut gebrauchen. Anfang Dezember erlitt sie eine Hirnerschütterung, es war bereits ihre dritte in dieser Saison. Auch sonst hätten sich die Verletzungen bei ihr, aber auch bei ihren Mitspielerinnen, in den vergangenen Monaten gehäuft. Die hauptsächlich muskulären Probleme erklärt sich Flury mit der schwierigen Vorbereitung. «Wegen Corona konnten wir von März bis August kein richtiges Mannschaftstraining machen», erzählt sie. «Und dann ging es gleich los mit den Ernstkämpfen. Uns hat der Rhythmus gefehlt.»

Auch sonst war in dieser Saison vieles anders auf dem Universitätscampus: Die Spielerinnen mussten einmal pro Woche einen Corona-Test abliefern, dazu jeden Morgen vor dem Training einen Fragebogen zu möglichen Symptomen ausfüllen. Und sommerliche Temperaturen über 30 Grad hin oder her: Während des Trainings trugen alle einen Halsschlauch, den sie sich über Mund uns Nase ziehen mussten, sobald die Abstände nicht mehr eingehalten werden konnten. Trotzdem kam es innerhalb des Teams zu Infektionen: «Einmal fehlte zwei Wochen lang die halbe Mannschaft. Aber weil sich alle positiv getesteten sofort isolierten und die Quarantäne funktionierte, hat die Infektion keine weiteren Kreise gezogen», berichtet Flury.

Sie selbst blieb gesund, wird aber bald ebenfalls in Quarantäne müssen und zwar bei ihrer Rückkehr in die USA. Voraussichtlich am 12. Januar fliegt Leandra wieder in die Staaten, um ihr Studium, entsprechend der Schweizer Ausbildung zur Primarlehrerin, fortzusetzen und ihre dritte Spielzeit mit den «Jags» in Angriff zu nehmen. (mak)