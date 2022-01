Wegen Newcastle-Krankheit – Alle 500 Hühner des Hofs in Niederglatt werden getötet Das Veterinäramt hat auf dem Hof der Schuppissers das Zepter übernommen. Bis nach dem Ausbruch der Newcastle-Krankheit die Normalität zurückkehrt, wird es dauern. Anna Bérard

Die Familie Schuppisser in Niederglatt hat das grosse Pech, dass das Newcastle-Virus ihre Hühner befallen hat. Foto: Francisco Carrascosa

Der Hof in Niederglatt, wo mehrere Tiere positiv auf die hochansteckende Newcastle-Krankheit getestet worden sind, ist unfreiwillig in den Fokus der Medien gerückt. Für Landwirt Albert Schuppisser eine äusserst schwierige Situation. Er verweist für alle Fragen ans Veterinäramt, das im Falle einer Tierseuche zuständig ist. Regula Vogel, Kantonstierärztin und Leiterin des Zürcher Veterinäramts, erklärt, was die Feststellung der Newcastle-Krankheit für den Betrieb und die Bauernfamilie heisst. In ganz engem Kontakt mit kranken Tieren könnten sich auch Menschen anstecken. Doch glücklicherweise ist das in Niederglatt bisher nicht der Fall.