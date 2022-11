Wil, Rafz und Hüntwangen: Deutliches Ja zur Genehmigung Anschlussvertrag Sek Rafzerfeld

Der Abstimmungskampf war hart, das Ja kam nun aber klar. 72,51 Prozent der Stimmbereichtigten waren für den Anschlussvertrag an dieSek Rafzerfeld. Die Stimmbeteiligung lag bei 48,08 Prozent. Damit ist klar: Die Schülerinnen und Schüler aus Wil, Rafz und Hüntwangen werden künftig die Sek in Rafz besuchen. Die Primarschulklassen werden im Schulhaus Landbüel in Wil unterrichtet. Drei Schulhäuser werden nicht mehr benötigt.

Am deutlichsten war das Ja zum Vorschlag übrigens in Wil. Dort stimmten der Vorlage 84,17 Prozent zu, die Stimmbeteiligung lag bei 46,33 Prozent. In Hüntwangen erreichte der Ja-Anteil bei 65,31 Prozent (Stimmbeteiligung: 51,03 Prozent), in Wasterkingen 58,71 Prozent (Stimmbeteiligung: 47,13 Prozent).