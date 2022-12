Slalom der Frauen in Semmering – Shiffrin – dann kommt der Rest Die Amerikanerin fährt im ersten Lauf am Hirschenkogel in einer eigenen Liga. Wendy Holdener (6.) verliert eine Sekunde auf die Leaderin, lauert aber auf einen Podestplatz. Marco Oppliger

Machte vor dem Rennen auf Understatement, und fuhr dann im ersten Lauf allen davon: Mikaela Shiffrin. Foto: Keystone

Eines muss man Mikaela Shiffrin lassen. Die Frau kann nicht nur hervorragend Ski fahren, sie versteht sich in Sachen Understatement fast so meisterlich wie einst Arno Del Curto, der seinen HC Davos immer zum haushohen Aussenseiter redete. Am Mittwoch, und nachdem sie den zweiten Riesenslalom innert 24 Stunden in Semmering gewonnen hatte, sprach sie im SRF-Interview über die Ausgangslage für den Slalom und schob die Favoritenrolle konsequent den Konkurrentinnen zu. Und sie erwähnte dabei natürlich Wendy Holdener, die zuletzt im Stangenwald zweimal reüssierte.

Nun lässt sich nach dem ersten Lauf festhalten: Shiffrin fährt in einer eigenen Liga. Ihre ärgsten Verfolgerinnen Anna Swenn Larsson (SWE) und Paula Moltzan (USA) liegen 7 Zehntel zurück. Petra Vlhova (5.) und Holdener (6.) verlieren eine Sekunde, jedoch liegen sie nur zwei Zehntel hinter der drittklassierten Moltzan.

Und die restlichen Schweizerinnen? Michelle Gisin gelingt auf dem Hang, auf dem sie vor genau zwei Jahren ihren ersten und bis anhin einzigen Weltcup-Sieg feierte, eine ordentliche Fahrt. Als Elfte verliert sie 1,67 Sekunden auf Shiffrin. Deutlich schwerer tun sich ihre Teamkolleginnen Camille Rast (22.) und Aline Danioth (28.), denen bereits kurz nach dem Start ein Fehler unterläuft.

