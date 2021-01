Stiftung Alterszentrum Bülach – Alle, die es wollten, sind geimpft Innert drei Tagen sind in den Häusern der Stiftung Alterszentrum Bülach 370 Personen gegen das Coronavirus geimpft worden. Sie zählen zu den ersten 2 Prozent im Kanton Zürich. Daniela Schenker

Trjintje Ritter, die in einer Wohnung im Grampen lebt, erträgt den Pieks mit Gelassenheit. Foto: Balz Murer (mu)

Es war und ist eine Herausforderung für Nermin Daki und seine Mitarbeitenden. Doch am Freitagnachmittag hat der Geschäftsleiter der Stiftung Alterszentrum Bülach (Sarb) ein wichtiges Zwischenziel erreicht. Alle Bewohnenden und Mitarbeitenden, die das wünschten, haben die erste Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten.

Eine von ihnen ist Margrit Bumbacher. Sie lebt gemeinsam mit ihrem Mann in einer Alterswohnung im Grampen. Nun sitzen die beiden am eigens eingerichteten Impfschalter im Foyer des Hauses. Nach der Registration geht es weiter in den grossen Saal.