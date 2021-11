Der Ticker zu den Abstimmungen im Unterland – Alle Ergebnisse im Überblick

Totalrevidierte Statuten für den Abwasserverband Rafzerfeld

Im Rafzerfeld gab es in den vier Zweckverbandsgemeinden des Abwasserverbands (AWVR) ein klares Ja zu totalrevidierten Statuten. Insgesamt stimmten 2738 dafür, 243 waren dagegen. Die Stimmbeteiligung lag über alle Gemeinden gesehen bei 60,46 Prozent. In den einzelnen Gemeinden lag der Ja-Stimmeanteil in Hüntwangen bei 92,45 Prozent (Stimmbeteiligung: 58,32 Prozent), in Rafz bei 91,10 Prozent (Stimmbeteiligung: 59,06 Prozent), in Wasterkingen bei 93,87 Prozent (Stimmbeteiligung: 64,65 Prozent) und in Wil bei 92,56 Prozent (Stimmbeteiligung: 64,34 Prozent).