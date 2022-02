Der Ticker zu den Abstimmungen im Unterland – Alle Ergebnisse im Überblick In den Bezirken Bülach und Dielsdorf wird über zehn Vorlagen auf Gemeinde- oder regionaler Ebene abgestimmt. Hier erfahren Sie die Resultate in Kürze. Martin Liebrich LIVE

Was lassen sich die Gemeinden die Bildung kosten? Eine Antwort gibt es heute. Denn: Die zentrale Rolle spielt bei den Urnengängen vom heutigen Sonntag, 13. Februar im Zürcher Unterland der Schulraum. In Opfikon geht es um den Neubau eines Schulhauses für mehr als 30 Millionen Franken, in Oberglatt um den Neubau eines Kindergartens für 3,25 Millionen Franken, und in Neerach um einen Schulhaus-Umbau für knapp 6,3 Millionen Franken. Und sonst? – Mit rund 2 Millionen Franken weniger teuer, aber doch höchst umstritten ist eine Unterführung in Bassersdorf, über die ebenfalls abgestimmt wird. Und in Rafz geht es um die Zukunft des Alters- und Pflegezeheims Peteracker.

Rafz sagt Ja: Alters- und Pflegeheim Peteracker wird zur AG Das Alters- und Pflegeneheim Peteracker (APH) in Rafz wird zur gemeinnützigen Aktiengesellschaft. Das haben die Stimmberechtigten mit 1093 Ja- gegenüber 305 Nein-Stimmen beschlossen. Das entspricht einem Ja-Anteil von 78,2 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 48,6 Prozent. Die Liegenschaften des Heims müssen renoviert werden. Dank der Ausgliederung in eine AG werden die Gemeindefinanzen dadurch nicht belastet. Nun werden Verwaltungsräte gesucht. Willkommen zum Abstimmungssonntag im Zürcher Unterland Es kann losgehen. Die meisten Urnen schliessen im Unterland um 10 Uhr. Wir erwarten die ersten Resultate etwa zur Mittagszeit. Dann sind in der Regel die Stimmzettel aus den ersten kleineren Gemeinden ausgezählt.

