Analyse: Unterländer Gemeinden einig – Alle gegen die 99-Prozent-Initiative, alle für Ehe für alle Die Ergebnisse bei den nationalen Vorlagen fielen im Unterland eindeutig aus. Die 99-Prozent-Initiative wurde wuchtig abgelehnt, die Ehe für alle angenommen. Martin Liebrich

Keine Chance für die 99-Prozent-Initiative der Juso. In den Bezirken Bülach und Dielsdorf resultierte eine sehr deutliche Ablehnung. Foto: Keystone

Bei der Juso-Initiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» war sich das Unterland einig. Oder besser gesagt: Fast überall im Kanton Zürich waren sich die Stimmberechtigten einig. Nur in sieben Wahlkreisen gab es ein Ja: in vier in der Stadt Zürich und in drei in der Stadt Winterthur. In den restlichen städtischen Wahlkreisen und in allen Gemeinden war es ein Nein. Der Blick auf die Bezirke fällt ebenso klar aus. Nur im Bezirk Zürich kam ein Ja heraus, und das war mit einem Anteil von 50,2 Prozent auch noch sehr knapp. Im Bezirk Bülach wurde die 99-Prozent-Initiative zur 71,7-Prozent-Nein-Initiative, im Bezirk Dielsdorf waren sogar 73,7 Prozent dagegen. Nur im Bezirk Meilen gab es eine noch deutlichere Abfuhr. Dort legten 75,9 Prozent ein Nein ein. Zum Vergleich: Schweizweit waren es 64,9 Prozent, im Kanton Zürich 64 Prozent.