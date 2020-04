Kanton appelliert an Bundesrat – Alle Gymnasiasten sollen erst am

8. Juni wieder zur Schule Soll für die Mittelschüler am Untergymnasium der Präsenzunterricht schon am 11. Mai beginnen? Die Bildungsdirektion findet, nein. Patrick Gut

Homeschooling in Corona-Zeiten: Alle Schüler und Schülerinnen müssen daheim arbeiten. Themenfoto: Sabina Bobst

Bleibt es bei den aktuellen Plänen des Bundesrats, beginnt am 11. Mai an der Volksschule wieder der Präsenzunterricht. Das gilt also für Kindergarten, Primarschule und Sekundarschule.