Gespräch über Fehler in der Gerichtsmedizin – «Alle haben dieses blinde Vertrauen in die Forensik – vor allem die Forensiker selbst» Unschuldige im Knast, Mörder in Freiheit: Psychologe Itiel Dror zufolge ist die Forensik für unzählige Fehlurteile verantwortlich. Schuld ist der Aufbau unseres Gehirns. Antje Joel (Das Magazin)

Aus den abgeschnittenen Fingernägeln eines mutmasslichen Mordopfers können Forensiker:innen Hinweise auf den Täter gewinnen. Falls sie sich an die Fakten halten. Foto: Max Aguilera-Hellweg

Der Neurowissenschaftler und Psychologe Itiel Dror ist Experte für kognitive Verzerrung, auch «Cognitive Bias» genannt. Er beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie Vorurteile, derer wir uns nicht bewusst sind, unsere Wahrnehmung beeinflussen. Dror wurde in Israel geboren, hat in Harvard promoviert und lehrt und forscht am University College London. Als Kind viel reisender Akademiker besuchte er fünf Primarschulen auf drei verschiedenen Kontinenten. «Ich war überall das neue Kind, das die Sprache nicht sehr gut sprach.» Das, sagt er, sei der Grund dafür gewesen, dass er sich zu einem unabhängigen Denker entwickelte, der überall aneckt. «Ich hatte keine Zeit, mich irgendwo anzupassen.»