Wil erhält umgebautes und saniertes Pfarrhauss

Mit einem Ja-Anteil von 77,89 Prozent haben die Stimmberechtigten in Wil, Hüntwangen und Wasterkingen dem Umbau und der Sanierung des Evangelisch- reformierten Pfarrhauses in Wil zugestimmt. Am höchsten war die Zustimmung mit 81,07 Prozent in Hüntwangen, in Wil belief sie sich auf 80,2 Prozent und in Wasterkingen auf vergleichsweise tiefe 67,24 Prozent. Die Stimmbeteiligungen erreichten in allen Gemeinden mehr als 50 Prozent. In Wasterkingen 50,63, in Hüntwangen, 51,49 und in Wil sogar 57,38 Prozent. Der nun gesprochene Baukredit für den Umbau und die Sanierung beläuft sich auf 2,05 Millionen Franken. (red)