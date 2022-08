Eglisauerin bei «The Voice of Germany» – Alle wollen Sophie Frei Sophie Frei, die ihre Schulzeit in Eglisau verbracht hat, konnte die Jury von «The Voice of Germany» überzeugen. Alle vier Coaches wollten die 17-Jährige im Team haben.

Mit ihrem Auftritt konnte Sophie Frei alle Coaches von «The Voice of Germany» überzeugen. Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

Obwohl Sophie Frei erst 17 Jahre alt ist und damit als jüngstes Talent bei der Casting-Show «The Voice of Germany» 2022 auftrat, konnte sie die vier Coaches mit ihrer Performance am Donnerstagabend beeindrucken. Mit ihrer Interpretation des Songs «abcdefu» von Gayle hat sie an den Blind Auditions sowohl das Publikum im Studio als auch die Coaches restlos begeistert.

Besonders Rea ist von dem in Eglisau aufgewachsenen und mittlerweile in Mallorca lebenden Talent hingerissen. Bereits mit der ersten Liedzeile «F*ck you and your mom!» – nicht gerade der freundlichste Einstieg in ein Lied – brachte sie Rea Garvey zum Buzzern. Am Ende drehten sich auch die anderen drei Coaches für Sophie um.

«Ich seh dich als eine Weltklassesängerin», lobt Rea. Als sich Sophie dann auch für sein Team entschied, macht dieser Luftsprünge und fällt gar auf die Knie vor Freude.







red

Fehler gefunden?Jetzt melden.