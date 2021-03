Swiss baut Iberien-Angebot ab Kloten aus – Alle wollen über Ostern nach Spanien fliegen Málaga, Barcelona, Palma. Allein in der Woche vom 5. April will die Swiss 59 Flüge nach Spanien anbieten. Seit für die Iberische Halbinsel keine Quarantänepflicht mehr besteht, sind die Buchungszahlen sprunghaft angestiegen. Florian Schaer

Dass für Spanien und Portugal auch Langstreckenflugzeuge wie etwa der Airbus A330 eingesetzt werden, schliesst die Swiss nicht aus. Foto: Pixabay

Die Osterferien an der Sonne der iberischen Halbinsel sind möglich. Seit dem 11. März sind Spanien und Portugal nicht mehr auf der Corona-Länderliste des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Wer von dort zurückkehrt, muss also nicht mehr in Quarantäne. Da mag der Bundesrat noch lange empfehlen, auf «nicht dringliche Auslandreisen zu verzichten». Die Sehnsucht nach Badeferien scheint für viele Schweizerinnen und Schweizer einfach zu stark.

Das belegen namentlich die Buchungszahlen. Wie die Swiss am Mittwoch vermeldete, hat die Streichung der Länder von der BAG-Liste einen starken Nachfrageschub nach Osterferienflügen ausgelöst. Am vergangenen Wochenende habe man für Flüge nach Spanien und Portugal für den Monat April bis zu fünfmal mehr Buchungen verzeichnet als noch in der Vorwoche.