Corona-Lockerungen in Schulen – Keine Masken mehr für Zürcher Schülerinnen und Schüler Die Zürcher Bildungsdirektion kippt die Maskenpflicht auf der Sekundarstufe. Die Lockerungen gelten schon ab nächster Woche.

Die Maskenpflicht an Zürcher Schulen wir auch auf der Sekundarstufe aufgehoben. Foto: Gian Ehrenzeller/Keystone

Der Bund hebt per Samstag, 26. Juni die Maskenpflicht an den Mittel- und Berufsfachschulen auf. Und der Kanton Zürich zieht nach: Die günstige epidemiologische Lage sowie die Lockerungen des Bundes erlauben auch die Aufhebung der Maskenpflicht an der Sekundarschule, wie die Bildungsdirektion in einer Mitteilung schreibt.

Die Schulen müssten aber weiterhin ihre Schutzkonzepte umsetzen – das gelte auch für Lager und Veranstaltungen in der Schule. Auch das Contact Tracing sowie das Testen werden weitergeführt.

Quarantäneregelungen weiterhin gültig

Weiterhin sind die Quarantäneregelungen zu beachten. Bei einem positiven Fall in einer Klasse sind Personen heute in der Regel vor einer Quarantäne geschützt, wenn beide Seiten eine Maske getragen haben oder wenn sie bereits vollständig geimpft sind. Ausnahmen von der Quarantäne gibt es auch, wenn repetitiv getestet wird.

Die Bildungsdirektion empfiehlt den Schulen, weiterhin auf klassendurchmischte Veranstaltungen möglichst zu verzichten und in Innenräumen eine Maskentragpflicht vorzusehen, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können.

Beim Auftreten von mehreren positiven Fällen in einer Klasse oder einer Schule kann die Bildungsdirektion weiterhin sogenannte Ausbruchstestungen anordnen.

Mit welchen Schutzmassnahmen die Schulen ins neue Schuljahr starten, will die Bildungsdirektion gegen Ende der Sommerferien entschieden.

lia

