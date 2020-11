Kontroverse um Podcaster – Allein gegen die Cancel Culture Joe Rogan ist der erfolgreichste Podcaster der Welt – und einer der umstrittensten. Seit er neu auf Spotify sendet, hat sich Widerstand gegen ihn formiert. Michèle Binswanger

Er hinterfragt alles: Joe Rogan. Foto: NBCU Photo Bank

Es war ein Deal der Superlative. Diesen Juni kündigte Spotify an, den erfolgreichsten Podcaster der Welt zu engagieren: Joe Rogan, ehemaliger Stand-up-Comedian, Kampfsportmoderator und Provokateur, erreicht mit seinem Podcast «The Joe Rogan Experience» monatlich über 190 Millionen Menschen. Ab September, so Spotify, werde die Show des 53-Jährigen exklusiv auf Spotify präsentiert, ungeschnitten und unzensiert wie bisher. Ein Schachzug, der den Marktwert der Firma nach der Ankündigung in die Höhe schnellen liess – und Rogan 100 Millionen Dollar eingebracht haben soll.