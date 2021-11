Forschung zu Instinkten – Allein sein macht krank Das Bedürfnis nach sozialer Nähe sei ein Instinkt wie Hunger oder Durst, sagt Catherine Dulac. Für ihre Arbeit erhielt die Harvard-Professorin dieses Jahr zwei hoch dotierte Preise. Nik Walter

Catherine Dulac (58), Erforscherin von Kindsmord, elterlicher Fürsorge und anderem instinktivem Verhalten – bei Mäusen und Menschen. Foto: Urs Jaudas

Catherine Dulac weiss genau, was soziale Isolation mit der Psyche und dem Gehirn anrichten kann. Daher organisierte die Neurobiologin und Professorin an der Harvard University während des harten Lockdown für ihre Doktorandinnen, Postdocs und jungen Studierenden eine ganze Palette von Aktivitäten. Sie schickte die Mitarbeitenden in Online-, Computer- und Programmierkurse, sie bildete kleine Teams, die neue Experimente aushecken sollten, und zweimal die Woche mussten alle Mitarbeitenden an einem «Journal Club» teilnehmen, einer Onlinesitzung, an der aktuelle Arbeiten von anderen Forschungsgruppen besprochen wurden.