Stars meiden Woody Allen – Allen allein Hollywoodstars prägen seine Filme seit über 40 Jahren. Doch im jüngsten Werk des New Yorker Regisseurs tritt nur noch die zweite Garnitur auf. Zufall oder Konsequenz von #MeToo? Hans Jürg Zinsli

Wo sind denn meine Stars? Woody Allen in einer Aufnahme von 2015. Foto: Keystone

Ja, er ist wieder da, aber für einmal bleibt es verhältnismässig ruhig um Woody Allen. Seine umstrittene Autobiografie sorgte letztes Jahr für Wirbel, das nachfolgende TV-Interview auf Paramount+ ebenso, ganz zu schweigen von der True-Crime-Serie «Allen v. Farrow», die in diesem Frühling erschien. Das alles löste Debatten aus, im Fall der Memoiren sogar massive Verlags- samt Veröffentlichungsstreitigkeiten.

Diesmal aber hat Woody Allen «nur» einen neuen Woody-Allen-Film im Gepäck, also etwas, was er seit einem halben Jahrhundert praktisch im Jahresrhythmus anfertigt. Doch die Ruhe um den Regisseur ist trügerisch, um nicht zu sagen verdächtig. Denn die Zeiten haben sich geändert, insbesondere seit #MeToo, was eine massive Zäsur im Leben und im Werk des Regisseurs zur Folge hatte.