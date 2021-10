Samstag-Extra – «Allerheiligen ist auf dem Friedhof Bülach zu spüren» An Allerheiligen und Allerseelen gedenken katholische Menschen ihrer verstorbenen Angehörigen. Andrea Spycher vom Friedhofszweckverband Bülach sagt, wie. Daniela Schenker

Urnennischengrab auf dem Bülacher Friedhof. Foto: Balz Murer (mu)

Am Sonntag wird es gruselig auf den Unterländer Strassen. Vor allem Kinder ziehen an Halloween verkleidet um die Häuser und bitten um Süssigkeiten. Aber auch viele Erwachsene feiern den Tag mit ausgelassenen Partys. Ganz anders an den nächsten beiden Tagen, wo vielerorts – vor allem in katholischen Gegenden – die Menschen in Ruhe ihrer verstorbenen Angehörigen gedenken. Allerheiligen und Allerseelen sind auch auf dem Friedhof Bülach zu spüren. Traditionell werden die Gräber dann abgeräumt und auf den Winter vorbereitet, wie Stadträtin Andrea Spycher erklärt.