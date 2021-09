Daimler an der IAA – Alles auf E Während viele Autohersteller auf der IAA ein Sparprogramm fahren, stellt Daimler eine ganze Reihe elektrischer Neuheiten vor. Holger Holzer

Leuchtendes Beispiel: Mercedes-Benz elektrisiert mit dem Concept EQG die legendäre G-Klasse. Bild: Daimler

Statt «EV first» soll es bei Daimler künftig «EV only» heissen, sagte Konzernchef Ola Källenius bei der Neuheitenpremiere seines Unternehmens am Vorabend der IAA. Ab 2022 soll in jedem Segment eine elektrische Antriebsoption zu haben sein, ab 2025 gibt es von jedem Modell mindestens eine E-Variante. Eine wichtige Rolle dabei kommt dem Mercedes EQE zu, dessen Serienvariante in München erstmals zu sehen ist. Bis zu 660 Kilometer weit soll der elektrische Cousin der E-Klasse kommen. Der EQE ist der kleinere Bruder des bereits früher im Jahr vorgestellten EQS, der auf der IAA als AMG-Modell mit 560 kW/761 PS aus zwei E-Motoren Premiere feiert.

Neben dem ersten reinen Elektromobil hat die Tuning-Tochter von Mercedes auch ihren ersten Plug-in-Hybrid mitgebracht. Der E-Motor an der Hinterachse dient beim GT 63 SE Performance als Dynamik-Booster für mehr Leistung. Neben AMG wird auch bei Luxusanbieter Maybach weiter elektrifiziert. In München zu sehen ist eine Studie des rein elektrischen Oberklasse-SUV Mercedes-Maybach EQS. Als dritte Mercedes-Submarke ermöglicht die G-Klasse einen Eindruck ihrer elektrischen Zukunft. Das Concept EQG trägt die bekannten kantigen Designzüge und kommt mit gleich vier E-Motoren daher – je einer pro Rad. Ein Marktstart könnte noch vor Mitte des Jahrzehnts erfolgen. Schon in 12 Monaten soll der neuste Smart anrollen – natürlich elektrisch und in der Golf-Klasse.

«Überall, wo es die Marktbedingungen zulassen, wird Mercedes-Benz bis zum Ende des Jahrzehnts bereit sein, vollelektrisch zu werden», betont Markus Schäfer, verantwortlich für Daimler Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars COO. «Mit diesem strategischen Schritt von ‹Electric first› zu ‹Electric only› inklusive der nachhaltigen Produktion und dem CO 2 -neutralen Lebenszyklus unserer Batterien beschleunigen wir die Transformation in eine emissionsfreie und softwaregetriebene Zukunft. Wir wollen unsere Kunden mit überzeugenden Produkten für einen Wechsel zur Elektromobilität begeistern. Eine Ikone wie die G-Klasse erfüllt diese Aufgabe perfekt.» (hh)

