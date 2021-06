Ungewöhnliche Vorbereitung – Wegen der Tokio-Hitze schwitzt Nicola Spirig im Saunazelt 32 Grad und 75 Prozent Luftfeuchtigkeit in St. Moritz: In Corona-Zeiten muss sich die Triathlon-Olympiasiegerin auf spezielle Art auf Tokio vorbereiten. Monica Schneider

Flexibel und auch bereit für besondere Lösungen: Nicola Spirig (39). Foto: Laurent Gilliéron (Keystone)

Es ist ungefähr Plan C, den Nicola Spirig auf dem Weg zu ihren fünften Spielen verfolgt. Die Olympiasiegerin von 2012 und Silbergewinnerin vier Jahre später in Rio sitzt beim Frühstück, ein Hügeltraining am frühen Morgen hat sie bereits hinter sich, später folgt ein Lauftraining auf der Bahn in St. Moritz. Am Nachmittag wird die Gruppe um Trainer Brett Sutton auch schwimmen, und so wird das weitergehen bis zum Abflug nach Tokio am 22. Juli. Es ist eine sehr kurzfristige Anreise zum wichtigsten Rennen seit Rio, bereits fünf Tage später findet der Einzelwettkampf unter speziellen klimatischen Bedingungen statt.